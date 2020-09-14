Кабмін виділив 160 мільйонів на доплати митникам під час пандемії

Кабмін на засіданні 14 вересня прийняв рішення про доплати до зарплати митникам, які здійснюють митний контроль та митне оформлення у пунктах пропуску,під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Кабмін прийняв рішення про здійснення доплат до зарплати митникам, які безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, у місцях митного оформлення товарів на митній території України та мають безпосередній контакт з громадянами, іноземцями, перевізниками, а також з іноземними товарами під час їх фізичного огляду, чим піддають ризику своє життя і здоров’я, та своїх сімей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постановою передбачено виділення Держмитслужбі 160, 9 млн. гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати митникам пропорційно відпрацьованому часу в умовах карантину.

Економічна правда