Кабмін виділив 160 мільйонів на доплати митникам під час пандемії
Кабмін на засіданні 14 вересня прийняв рішення про доплати до зарплати митникам, які здійснюють митний контроль та митне оформлення у пунктах пропуску,під час пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабмін прийняв рішення про здійснення доплат до зарплати митникам, які безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, у місцях митного оформлення товарів на митній території України та мають безпосередній контакт з громадянами, іноземцями, перевізниками, а також з іноземними товарами під час їх фізичного огляду, чим піддають ризику своє життя і здоров’я, та своїх сімей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постановою передбачено виділення Держмитслужбі 160, 9 млн. гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати митникам пропорційно відпрацьованому часу в умовах карантину.
Економічна правда
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