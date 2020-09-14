"Тедіс Україна": Ринок сигарет за підсумками року може впасти на 10-12%

Компанія "Тедіс Україна" - найбільший дистриб'ютор сигарет - прогнозує зниження ринку сигарет на 10-12% за підсумками поточного року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

"Тренд до скорочення ринку споживання сигарет продовжиться. Ми оцінюємо, що за підсумком 2020 року ринок сигарет зменшиться на 10-12%. Такий тренд спостерігається на ринку останні чотири роки", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у першому півріччі 2020 року продажі сигарет в Україні знизилися на 12% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 23,3 млрд шт. (або 1 млрд 116 млн пачок).

Виручка "Тедіс Україна" за підсумками січня-червня 2020 року зросла на 5,3% - до 25 млрд грн.

Серед проблем у зв'язку із пандемією COVID-19 у "Тедіс-Україна" назвали, зокрема, закриття роздрібних торгових точок і ринків на початковому етапі.

"Це призвело до зменшення продажів через канал modern trade. З ослабленням в травні карантинних обмежень ринки і роздрібні точки відновили роботу, ринок повернувся до балансу продажів по каналах збуту, як це було до карантину", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Госпсуд Києва 13 серпня 2020 року не задовольнив позов JTI Україна щодо штрафу АМКУ за погоджені антиконкурентні дії - компанія виплатить 923 млн грн штрафу для уникнення нарахування пені та оскаржуватиме рішення суду.

Компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".