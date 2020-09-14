Кабмін схвалив повноцінний запуск державного онлайн-магазину Prozorro Market

Кабмін на засіданні 14 вересня прийняв постанову про впровадження електронного каталогу Prozorro Market, це дасть змогу проводити там закупівлі до 200 тис грн, для монополістів - до 1 млн грн.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"Електронний каталог Prozorro Market - це державний онлайн-магазин. Він допомагає малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі. А установам - в кілька кліків купувати товари широкого вжитку за вигідними цінами: пальне, канцелярію, комп'ютерну техніку, меблі тощо.

Донедавна Prozorro Market працював у пілотному режимі, і зараз у ньому можна проводити закупівлі лише до 50 тис. грн. І саме з прийняттям постанови про порядок формування та використання електронного каталогу відбудеться повноцінний запуск Prozorro Market. Ця постанова дасть змогу проводити там закупівлі до 200 тисяч гривень (для замовників, що займають монопольне положення — до 1 мільйона гривень)", - пояснила вона.

За словами Панаіотіді, це відкриє для бізнесу - зокрема малого та середнього бізнесу, якому потрібні додаткові стимули в часи кризи - ринок з потенційним обсягом 30 млрд грн на рік.