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100 нових вагонів і електрифікація — у 2021 році на залізницю виділять 4 мільярди

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:46
 

У державному бюджеті на 2021-й рік заплановано витрати 4,02 мільярда гривень на потреби пасажирської інфраструктури залізничних перевезень.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів під час брифінгу у понеділок.

Зазначається, що 3,3 мільярда гривень підуть на закупівлю 100 пасажирських вагонів, які зможуть перевозити 2 мільйона пасажирів щорічно. 

Ще 528 мільйонів витратять на електрифікацію ділянки Житомир-Новгород-Волинський, у Мінфіні відзначають, що таким чином Житомир отримає щоденне залізничне сполучення із 19 облцентрами.

Інші 195 мільйонів направлять на електрифікацію іншої ділянки Черкаси- ст. ім. Т.Г.Шевченка. Це дозволить запустити швидкісний потяг Інтерсіті Київ-Черкаси із часом руху 2:45 годин. 

Економічна правда

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