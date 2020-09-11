З 2015 року кількість айтівців в Україні зросла вдвічі

За 5 років кількість IT-фахівців в Україні подвоїлася і зросла з 90 до 180 тисяч. При цьому з жінок стало на 79% більше.

Про це йдеться у дослідженні компанії GlobalLogic

У 2015-му році жінки становили 14% від всіх програмістів, у 2020-му - 25%.

Також жінки все більше переходять IT. Тільки в 2020 році вони склали 36% серед новачків, тобто тих, хто працює в галузі менше ніж рік.

Кількість тестувальників серед усіх IT-фахівців виросла на 45% за останні 5 років, коли розробників скоротилася на 16%.

У мовах програмування справжнім проривом останніх 5 років стали Python і JavaScript. Вони виросли на 89% і 66% відповідно.

Для порівняння в 2010 році JavaScript використовували всього 1,9% опитаних українських інженерів, у 2015 — трохи більше 10%, а сьогодні його активно використовують понад 18% фахівців.

Java за 5 років стали використовувати на 39% менше.







