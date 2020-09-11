Буславець про відновлення імпорту електроенергії з РФ: Неприпустимо навіть в думках
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що виступає проти відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі - за її словами, це погано вплине на всі галузі, які задіяні в енергетиці.
Пр це вона сказала на брифінгу 11 вересня.
"У разі відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі "Енергоатому" і теплової генерації доведеться скоротити виробництво. Це буде негативним мультиплікативним ефектом на всі галузі, які задіяні в енергетиці", - підкреслила в.о. міністра.
"Я навіть не хочу розглядати, що таке буде (відновлення імпорту електроенергії - ред.). Неприпустимо навіть в думках згадувати про імпорт електроенергії з Росії або Білорусії", - сказала Буславець на брифінгу.
Нагадаємо:
НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.
"Ми довго радились і прийняли рішення у зв'язку із ситуацією в країні анулювати річні аукціони, аукціони по розподілу пропускної спроможності, і обмежити до нуля (тобто фактично скасувати) місячні і денні аукціони.
Приймаємо це рішення у зв'язку із карантинною ситуацією в країні. Кожен долар має залишатися в країні", - заявив голова Нацкомісії Валерій Тарасюк.
Економічна правда
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