Буславець про відновлення імпорту електроенергії з РФ: Неприпустимо навіть в думках

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що виступає проти відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі - за її словами, це погано вплине на всі галузі, які задіяні в енергетиці.

Пр це вона сказала на брифінгу 11 вересня.

"У разі відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі "Енергоатому" і теплової генерації доведеться скоротити виробництво. Це буде негативним мультиплікативним ефектом на всі галузі, які задіяні в енергетиці", - підкреслила в.о. міністра.

"Я навіть не хочу розглядати, що таке буде (відновлення імпорту електроенергії - ред.). Неприпустимо навіть в думках згадувати про імпорт електроенергії з Росії або Білорусії", - сказала Буславець на брифінгу.

Нагадаємо:

НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

"Ми довго радились і прийняли рішення у зв'язку із ситуацією в країні анулювати річні аукціони, аукціони по розподілу пропускної спроможності, і обмежити до нуля (тобто фактично скасувати) місячні і денні аукціони.

Приймаємо це рішення у зв'язку із карантинною ситуацією в країні. Кожен долар має залишатися в країні", - заявив голова Нацкомісії Валерій Тарасюк.

Економічна правда