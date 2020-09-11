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Британія погодила першу після Brexit торгову угоду – з Японією

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:45
 

Велика Британія погодила з Японією торгову угоду – першу після свого виходу з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За оцінками британського уряду, угода збільшить товарообіг з Японією на 15,2 млрд фунтів стерлінгів, а британські бізнесмени будуть користуватися безмитною торгівлею на 99% експорту в країну.

Міністр міжнародної торгівлі Ліз Трас заявила, що ця угода "виходить далеко за рамки" торгової угоди між ЄС і Японією, з якої Британія вийде в кінці цього року, коли закінчиться перехідний період Brexit.

Вона також привітала цю угоду як "важливий крок" на шляху приєднання Британії до ширшої торговельної угоди 11 країн, відомої як всеосяжна і прогресивна угода про Транстихоокеанське партнерство.

Урядовий аналіз показав, що угода з Японією забезпечить зростання економіки Британії на 1,5 млрд фунтів стерлінгів і збільшить заробітну плату британських робітників на 800 млн фунтів стерлінгів в довгостроковій перспективі.

Новина про укладення угоди стала проривом після висловлених минулого місяця припущень про те, що переговори зайшли в глухий кут з приводу доступу до продовольства і сільськогосподарської продукції.

Варто зазначити, що за підсумками восьмого раунду переговорів між Британією і ЄС щодо торгової угоди прориву не сталося, розбіжності з ключових питань залишаються.

Європейська правда

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Британія Brexit Японія

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