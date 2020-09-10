Перший у Кропивницькому та шостий в Україні: МХП продовжує відкривати "М’ясомаркети"

Сьогодні відбулось відкриття першого у Кропивницькому та вже шостого в Україні "М’ясомаркету" від МХП.

Споживачі першими протестували сервіс, оцінили асортимент та отримали можливість поспілкуватись з Юрієм Косюком, який був на відкритті разом з партнером Анатолієм Потаповим.

"Ми не пропонуємо гостям магазину лише продукцію. Ми пропонуємо комплексне рішення.

Вже навіть не акцентуємо увагу на тому, що все якісне, свіже та безпечне: так і має бути, адже ми звикли відповідати найвищим критеріям.

Зараз люди хочуть їсти смачно, готувати швидко і не марнувати час на те, аби розроблювали м’ясо та думати, як його приготувати.

Клієнти можуть обрати вже підготовлене м’ясо, прийти додому та просто покласти його на сковорідку. І вже знати, що вечеря буде смачною", — поділився філософією "М’ясомаркету" Юрій Косюк, голова правління МХП.

У Кропивницькому "М’ясомаркет" відкрився за системою франчайзі разом з Анатолієм Потаповим (ТОВ "Універсал-Плюс") — партнером, який вже 18 років співпрацює з агрохолдингом.

Мережа магазинів "М’ясомаркет" — це оновлений формат convenient store (магазинів біля дому), де відвідувачі можуть придбати не лише м’ясо найвищої якості, а й готові страви, бакалію, молочні продукти, яйця, соуси, приправи. У чому основна ідея? Полегшити життя для кожного споживача.

"М’ясомаркет" — це про турботу та комфорт відвідувачів.

"Наше головне завдання — зробити вас щасливими. Будь ласка, діліться враженнями, висловлюйте побажання, давайте зворотній зв’язок.

Ми здійснили велику роботу над помилками, на які наші клієнти вказували в інших магазинах, і тепер презентуємо себе в абсолютно новому форматі.

"М’ясомаркет" — місце з новим підходом, новою філософією, завжди якісними продуктами і першокласним сервісом", — звернувся до гостей відкриття Юрій Косюк.

Безсумнівно, першокласне обслуговування у магазинах "М’ясомаркет" — те, що перетворило продуктову крамничку біля дому на справжній гастро-бутик.

"Це ультрановий формат. Тут не буде продавців, замість них — м’ясні сомельє. Це людина, яка допоможе вам зробити вибір, адже вона знає про м’ясо все, покаже, розповість про особливості та навіть порадить як його приготувати.

В асортименті буде з'являтися дедалі більше готових продуктів, які допоможуть вам витрачати менше часу на приготування.

І якщо ми будемо чути від наших покупців необхідність у доповненні асортименту новими категоріями або розширенні існуючих — ми зробимо все можливе аби усі побажання були враховані.

Команда "М’ясомаркету" працювала, працює і працюватиме далі, щоб наші відвідувачі завжди були задоволені", — прокоментував Анатолій Потапов.

Магазин дійсно вражає різноманіттям вибору — це, у першу чергу, м’ясо першокласної якості: курятина, індичка, качка, тушки перепілок та кролів, свинина, яловичина, паштети, м’ясо-ковбасні вироби та готові продукти від ТМ "Бащинський".

За один раз у "М’ясомаркеті" можна придбати не лише м’ясну продукцію, а й закупитись для повноцінної вечері. На вітринах можна знайти соуси, молочні товари та солодощі.

Якість, безпечність, правильні технології обробки і зберігання — ключові принципи у роботі "М’ясомаркету"!

Нагадуємо, до кінця року холдинг планує відкрити близько 50 "М’ясомаркетів" в країні. Це є складовою стратегії трансформації компанії у кулінарну.