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Шмигаль сподівається, що держбюджет-2021 ухвалять вчасно

Четвер, 10 вересня 2020, 15:57
 

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін представить і подасть проєкт держбюджету-2021 15 вересня, він сподівається, що держбюджет ухвалять вчасно.

Про це Шмигаль сказав на брифінгу  під час робочої поїздки до Херсонської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"15 вересня, як це передбачає закон, Міністерство фінансів подасть до Верховної Ради проект бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, їх сьогодні доопрацьовують і дискутують", - зазначив прем'єр.

За його словами, проєкт бюджету буде представлений перед поданням до парламенту.

Нагадуємо:

Держбюджет-2021 ще остаточно не сформований, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році.

Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП". 

Економічна правда

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бюджет Кабмін Шмигаль

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