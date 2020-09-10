Приватбанк з 1 жовтня знижує тарифи для бізнесу

Приватбанк з 1 жовтня знижує тарифи для підприємців і юросіб за прийом готівки в терміналах самообслуговування і скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Зокрема, з 1 жовтня знизять з 7 до 5 грн тарифи за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування, незалежно від суми зарахування.

Тариф за внесення готівки через касу банку встановили на рівні 20 грн, незалежно від суми зарахування.

При цьому, тариф за зняття готівки з корпоративних карток і карток "Ключ до рахунку" складе 1% - для стимулювання безготівкових операцій та cashless.

А тариф за нецільове поповнення готівкою корпоративних карток і карток "Ключ до рахунку" - 0,5%.

Також банк скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування - проведення операцій після закінчення банківського дня. Тариф за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках затверджений на рівні середньоринкових і складе 3 грн за платіж. А тариф на внутрішньобанківські платежі залишається безкоштовним.

"У поточній посткарантинній реальності ми робимо більш привабливим обслуговування в дистанційний каналах, щоб піклуватися про здоров'я клієнтів і співробітників", - заявив керівник дирекції МСБ Приватбанку Євген Заіграєв.

Економічна правда