"Укрзалізниця" запускає "пілот" з централізації диспетчерського управління потягами
Четвер, 10 вересня 2020, 11:37
"Укразалізниця" на базі філії "Південна залізниця" запускає пілотний проект з централізації диспетчерського управління рухом поїздів.
Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак на своєму Telegram-каналі.
"Матимемо більш ефективне управління рухом та усунемо дублювання функцій. Вже розроблено інформаційну карту, яка показує вантажну роботу станцій (навантаження/вивантаження) та автоматично оновлюватиметься щотижнево", - наголосив він.
Економічна правда
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