Статки Цукерберга вперше перевищили 100 мільярдів доларів – Bloomberg

Засновник Facebook Марк Цукерберг увійшов до топ-3 найбагатших людей світу за даними Bloomberg - його статки вперше перевищили 100 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, окрім Цукерберга, статки у понад 100 млрд доларів також мають: засновник Amazon Джефф Безос (190 млрд доларів) та співзасновник Microsoft Білл Гейтс (120 млрд доларів).

Як зазначає видання, лише за рік Цукерберг за рік розбагатів на 22 млрд доларів. Таке різке збільшення статків може бути пов'язане із повноцінним запуском сервісу Reels в Instagram (аналога TikTok).

Водночас, за даними Forbes, Цукерберг поки посідає четверту сходинку з 97,5 млрд доларів. На третьому місці у Forbes - голова групи Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно з 104 млрд доларів. На першому - Джефф Безос (193 млрд доларів), другий - Білл Гейтс (113,4 млрд доларів).

Економічна правда