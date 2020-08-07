У Польщі заарештували четвертого фігуранта справи ексголови Укравтодору

Суд Варшави вирішив помістити під 3-місячний арешт Александра Д., ще одного затриманого у справі колишнього міністра транспорту Польщі та екскерівника Укравтодору Славоміра Новака.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

Чоловіка, який представляє польську компанію, котра займається управлінням інфраструктурними проєктами, затримали як четверту особу в слідстві щодо корупції та відмивання грошей у зв’язку з дорожніми інвестиціями в Україні.

Того ж дня Александру Д. висунули обвинувачення в тому, що він запропонував 700 тисяч злотих неправомірної матеріальної вигоди Новаку, який займав тоді посаду голови Державно агентства автомобільних доріг України. За це йому загрожує 12 років ув’язнення.

"Згідно із доказовим матеріалом, підозрювані домовилися, що Славомір Н. буде незаконно впливати на вибір Укравтодором пропозиції, складеної компанією Александра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами при ремонті автодороги в Україні", - сказала речниця Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

За це, за словами прокуратури, Александр Д. мав пообіцяти Новаку хабар у розмірі 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Александр Д. мав перерахувати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованій для цього на Кіпрі за рекомендацією Новака.

За словами слідчих, компанія Александра Д. отримала контракт в Україні, однак не приступила до його виконання. Також не відбулося перерахунку обіцяної неправомірної винагороди.

Нагадаємо, 22 липня Районний суд Варшави заарештував на три місяці колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака та Яцека П., якого слідство вважає його спільником.

21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а у відставку подав наприкінці вересня 2019 року.