Компанія Новинського подала апеляцію щодо визнання недійсним дозволів на видобуток газу

"Аркона Газ-Енергія" (входить до Smart Energy Вадима Новинського) подало апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва за позовом ПАТ "Укрнафта" про визнання недійсними дозволів на видобуток вуглеводнів на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія спирається на попередні чинні рішення судів різних інстанцій, в тому числі і Верховного Суду України: він вже розглядав предмет цієї судової суперечки, включаючи чинність спецдозволу, в подібній справі у жовтні 2019 року за участю також ПАТ "Укрнафта" та Аркони, і ліцензія була визнана дійсною.

Окрім того, за юридичною оцінкою компанії останній позов ПАТ "Укрнафта" подано з рядом порушень, включаючи пропуск позовної давності, а також включення до позову вимоги, яка не є предметом для судових розглядів (зокрема, протокольне рішення робочої групи Державної служби геології та надр України).

"Ми абсолютно впевнені в чинності ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище з правової точки зору", -йдеться у повідомленні компанії.

Нагадуємо:

НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, за якої ТОВ "Аркона Газ-Енергія" отримала право на користування надрами на Полтавщині за штучно заниженою вартістю.

У лютому 2019 року "Схеми" повідомили, що ГПУ саботує справу щодо газового бізнесу оточення Порошенка.

Журналісти з'ясували, що на початку 2018-го року ціле газове родовище на Полтавщині відійшло оточенню президента Порошенка за безцінь, хоча держава могла отримати за нього в десять разів більше.

Повідомлялося, що розслідувати ймовірну високопосадову корупцію взялися детективи Національного антикорупційного бюро України.

Зазначалося, що своє розслідування проводили і підлеглі на той час генпрокурора Юрія Луценка. Вони відмовлялись передати матеріали справи в Антикорупційне бюро за підслідністю.