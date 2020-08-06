За 7 місяців 2020 року транзит газу через ГТС України упав на 44%

Оператор ГТС України за 7 місяців 2020 року протранзитував 29,8 млрд кубометрів газу відповідно до нової транзитної угоди - це на 44% менше, ніж за аналогічний період минулого року (53,2 млрд куб. м).

Про це повідомляє прес-служба ОГТСУ.

"З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у західному напрямку було протранзитовано 27,7 млрд куб. м газу (-39%). Зокрема, у Польщу - 2,2 млрд куб. м, Словаччину - 20,4 млрд куб. м, Угорщину - 5,1 млрд куб. м.

В Операторі ГТС додали, що у липні 2020 року під час щорічної двотижневої зупинки на планові ремонтні роботи газогону "Північний потік", яким по дну Балтійського моря транспортується газ з РФ до ЄС, Газпром не збільшував обсяги транзиту українською ГТС, як це було в попередні роки у цей період.

У трансбалканському напрямку транзит склав 2,1 млрд куб. м (-73%), із них 0,4 млрд куб. м - у Румунію та 1,7 млрд куб. м - у Молдову.

"Падіння транзиту по південному маршруту ГТС України пов’язане з запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову", - пояснили в компанії.

Нагадаємо:

У червні повідомлялось, що з початку дії нового контракту на транзит газу "Нафтогазу" з "Газпромом" ТОВ "Оператор ГТС України" отримав 25 млрд грн.

До Конституційного суду України надійшло подання від 47 нардепів щодо неконституційності закону про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення ГТС в окрему компанію.

17 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Пізніше Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС.

Економічна правда