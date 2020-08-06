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Банк Англії покращив прогноз щодо падіння ВВП Британії з 14% до 9,5%

Четвер, 6 серпня 2020, 12:15
 

Банк Англії покращив свої прогнози щодо скорочення економіки внаслідок кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За початковим прогнозом, у 2020 році економіка Британії могла скоротитися на 14%. 

Тепер експерти Банку покращили цей прогноз до 9,5%. Водночас навіть такий результат буде найбільшим річним падінням ВВП за останні 100 років. 

Безробіття на кінець року може зрости до 7,5%.

У 2021 році очікується зростання ВВП на 9%, внаслідок чого економіка повернеться до рівня, на якому була до початку пандемії. 

У 2022 році ВВП Британії може зрости на 3,5%.  

Як повідомлялося раніше, ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 12,1%, а країн ЄС - на 11,9%, що є найбільшим падінням за 25 років, відколи ведеться статистика.

Найбільше постраждала економіка Іспанії: там ВВП знизився на 18,5%. На другому і третьому місцях – Португалія та Франція, з -14,1% та -13,8% відповідно.

Європейська правда

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економіка Англія Британія

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