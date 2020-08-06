Facebook вперше видалив допис Трампа

Вперше в історії соцмережа Facebook видалила допис президента США Дональда Трампа.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як повідомляє видання, публікація президента США містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19".

У Facebook вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про коронавірус. Раніше компанія піддавалася різкій критиці за неодноразовий дозвіл президенту США порушувати правила спільноти.

Дослівно: "Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої ​​дезінформації".

Нагадаємо:

26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.

У тому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.

Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.

Згодом Дональд Трамп підписав указ, який повинен подолати "онлайн-цензуру з боку соціальних мереж" в США.

Українська правда