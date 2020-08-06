Uber дозволив співробітникам працювати з дому до 2021 року

Компанія Uber 4 серпня оголосила, що дозволила співробітникам працювати з дому до червня 2021 року, на організацію домашнього офісу штату виплатять по 500 доларів.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на представників компанії.

"Як компанія, побудована на гнучкому режимі роботи, ми хочемо надати нашій команді гнучкість, вибір та більш тривалу ясність, щоб вони могли планувати заздалегідь", - йдеться у заяві Uber.

При цьому, якщо офіси відкриються до червня 2021 року, співробітники зможуть туди повернутися, якщо їм буде комфортно.

У компанії додали, що рішення щодо роботи з офісу чи з дому не буде враховуватись при оцінці ефективності роботи.

Весною 2021 року Uber перегляне своє рішення про віддалену роботу - терміни можуть продовжити, але скорочувати їх не будуть.

Водночас про додаткові виплати для водіїв не повідомляється.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Uber Technologies Inc., що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, скоротить ще близько 3 тис. робочих місць на додачу до звільнень, про які було оголошено раніше.

Економічна правда