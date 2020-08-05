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У Києві обмежать рух по Південному мосту майже до кінця вересня

Середа, 5 серпня 2020, 18:20
 

На Південному мосту у Києві обмежать рух транспорту крайньою правою смугою із 7 серпня до 28 вересня.

Джерело: "Київавтодор"

Дослівно: "На Південному мосту розпочинається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюватимуть у напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою)".

 

Деталі: Рух частково обмежать із 22:00 7 серпня до 28 вересня.

У комунальній корпорації перепросили за незручності.

Українська правда

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Київ транспорт

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