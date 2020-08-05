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Уряд визначив розмір річної винагороди для наглядової ради "Нафтогазу"

Середа, 5 серпня 2020, 16:24
 

Кабмін на засіданні 5 серпня визначив розмір річної винагороди членів наглядової ради "Нафтогазу" - 2,9 млн грн.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду.

За його словами, це максимально допустимий рівень в галузі.

Гончаренко додав, що чистий дохід від реалізації продукції "Нафтогазу" за 2019 рік - 178,3 млн грн.

Нагадаємо:

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.

У лютому виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Економічна правда

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Кабмін Нафтогаз

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