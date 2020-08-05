"Укрзалізниця" зекономила 25 мільйонів на закупівлях металу

З початку цього року Укрзалізниця зекономила понад 25 млн грн від планового фінансування на централізованих закупівлях металопродукції.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Ринок металу має свою специфіку: він низькоконкурентний. Фактично в Україні є лише два виробники, які можуть задовольнити потреби Укрзалізниці у продукції чорного металопрокату.

Для досягнення економії коштів при закупівлях цієї продукції Укрзалізниця здійснила укрупнення тендерів та оптимізувала підхід до розрахунку очікуваної вартості", — в.о голови УЗ ван Юрик.

У 2020 році весь обсяг річного плану закупівель металопродукції (видатки ОРЕХ) забезпечено 36 процедурами (47 лотів), з яких лише 4 процедури (5 лотів) не відбулися. Для порівняння, минулого року для забезпечення компанії необхідним обсягом продукції, було проведено 111 тендерних процедур (131 лот), з яких успішними були лише 59 (64 лоти).

В компанії заявляють, що укрупнення тендерів суттєво оптимізувало сам процес закупівель та, відповідно, значно спростило його адміністрування.

Крім цього, була проведена масштабна робота щодо оптимізації встановлення очікуваної вартості металу. На підставі аналізу даних системи моніторингу по кожній позиції, враховуючи низьку конкуренцію на ринку, Укрзалізниця встановила очікувану вартість на мінімальному рівні, у середньому на 9% нижче планових показників. Крім того, у деяких випадках ціна додатково знижувалась і на торгах, тому загалом очікувана вартість від планової знижена приблизно на 10%.

Також у поточному році покращилася якість роботи з ринком. Про це свідчить той факт, що учасники тендерів по цій категорії продукції у 2020 році подали лише 2 вимоги, тоді як минулого року вони подали 96 вимог та 1 скаргу (яка не була задоволена).