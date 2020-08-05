Економіка Швеції скоротилася на 8,6%, попри відсутність мір жорсткого карантину

Економіка Швеції у другому кварталі 2020 року скоротилася на 8,6%, попри те, що країна не запроваджувала жорсткого карантину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це свідчать попередні оцінки статистичного відомства Швеції.

ВВП країни у другому кварталі 2020 року знизився на 8,6%, порівняно з попередніми трьома місяцями, та на 8,2%, порівняно з аналогічним періодом у 2019 році.

Уточнені результати мають оприлюднити 28 серпня.

"Ми очікуємо, що далі показники економічної активності будуть покращуватися, якщо не буде значного погіршення ситуації з коронавірусом. Проте, враховуючи значне падіння ВВП, повернення до рівня, який був до початку епідемії, займе багато часу", - зазначає старший економіст Swedbank Пернілла Йоганссон.

Нагадаємо, Швеція, на відміну від решти країн Європи, взагалі не запроваджувала жорсткий карантин і не "закривала" економіку, обмежившись рекомендаціями.

Як повідомлялося раніше, ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 12,1%, а країн ЄС - на 11,9%, що є найбільшим падінням за 25 років, відколи ведеться статистика.

Найбільше постраждала економіка Іспанії: там ВВП знизився на 18,5%. На другому і третьому місці – Португалія та Франція, з -14,1% та -13,8% відповідно.