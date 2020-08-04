Провідникам потягів дозволять користуватися газовими балончиками

Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики".

Деталі: Криклій додав, що також розглядали і доволі активно обговорювали можливість використання електрошокерів. Але, за його словами, такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським.

А що стосується працівників Укрзалізниці – то використовувати газовий балончик краще, ніж не використовувати нічого взагалі.

Передісторія:

В ніч на 31 липня на пасажирку поїзда Анастасію Лугову у купе напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї чіплятися на очах у її сина. Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження.

Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.

Лугова побоюється, щоб нападника не визнали психічно хворим. За її словами, чоловік все робив усвідомлено і продумав кожну деталь.

Укрзалізниця повідомила, що звільнить провідницю і працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.

Українська правда