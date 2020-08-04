Мінінфраструктури запустило новий сервіс про покращення безпеки дорожнього руху

На сервісі відкритих даних транспортної галузі з’явився новий розділ (https://bi.e-transport.gov.ua/road-safety), який містить найактуальнішу інформацію щодо покращення безпеки дорожнього руху у різних областях України.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба відомства.

Зокрема, у новому розділі з'являтиметься інформація про будівництво сучасних та безпечних пішохідних переходів і кільцевих розв’язок, встановлення автономного освітлення для покращення видимості у вечірні проміжки часу, облаштування острівців безпеки, світлофорів тощо.

"Безпечні та якісні дороги в Україні – наш головний пріоритет. У цьому році ми відновлюємо рекордну кількість кілометрів автошляхів, тому повинні, перш за все, дбати про безпеку людей на дорогах.

Щоб кожен міг слідкувати за покращенням безпеки дорожнього руху у своєму регіоні, ми запустили окремий розділ на сервісі відкритих даних транспортної галузі. І будемо надалі працювати над максимальною прозорістю і відкриттям даних в галузі", - заявив Криклій.

Зокрема, у новому розділі "Покращення безпеки дорожнього руху" на транспортному порталі міститься інтерактивна мапа України з позначенням всіх об’єктів інфраструктури, які запроваджені для підвищення безпеки дорожнього руху. Також є дані про виконавців та статус цих об’єктів.

Економічна правда