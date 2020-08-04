У КМДА розповіли, коли після ремонту відновить роботу фунікулер

Після зміни шпал, коліс і внутрішньої обшивки вагонів, а також оновлення контактної мережі оновлений Київський фунікулер чекатиме на пасажирів після 21 серпня.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

"Так, протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання.

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням", - йдетьс у повідомленні.

Економічна правда