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Суд просять визнати склад Нацкомісії з тарифів некомпетентним

Вівторок, 4 серпня 2020, 09:00
 

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Суд просять визнати склад комісії таким, що не має компетенції.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.  Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів регулятора не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, має визначити всю комісію такою, що не має відповідної компетенції.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Українська правда

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