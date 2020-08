GOLAW рекомендована міжнародним рейтингом IFLR1000 у сферах банкінгу та реструктуризації

Юридична фірма GOLAW рекомендована провідним міжнародним рейтингом IFLR1000 2021 (International Financial Law Review) у двох категоріях:

Банківське та фінансове право;

Реструктуризація та банкрутство.

IFLR (International Financial Law Review) – провідний міжнародний рейтинг у сфері фінансового права. Починаючи з 1990 року, дослідницька комісія визначає кращих юристів та юридичні фірми відповідної спеціалізації у більш ніж 120 юрисдикціях світу.

Результати рейтингу базуються на відгуках клієнтів, а також оцінці реалізованих проектів фірми за останні 12 місяців.

Головною відмінністю IFLR від інших юридичних дослідницьких програм є спеціалізація у сфері банкінгу, фінансів та корпоративного права.

GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина). Фірма неодноразово була високо відмічена провідними українськими та міжнародними рейтингами, серед яких The Legal 500 EMEA, Chambers&Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal, "Юридична премія" тощо. Протягом останніх восьми років, GOLAW входить до ТОП-10 кращих юридичних фірм України.