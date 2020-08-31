Всі розділи
Укр / Рус

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником

Понеділок, 31 серпня 2020, 09:50
 

Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Джерело: SpaceX у twitter.

Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29. 

Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році. 

Читайте також: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадаємо:

Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 500 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті. 

Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

SpaceX Маск

powered by lun.ua
Матеріали за темою
SpaceX Маска залучила рекордні 1,9 мільярда доларів інвестицій 19 серпня 2020, 16:41
SpaceX вшосте повторно використала ракету-носій 18 серпня 2020, 18:55
Маск запустив чергову партію інтернет-супутників 7 серпня 2020, 09:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!