SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником

Американська компанія SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink через погані погодні умови. Водночас із Землі стартувала ракета-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Джерело: SpaceX у twitter.

Деталі: Спробують запустити нову партію Starlink 1 вересня о 9:29.

Falcon-9 виводить на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відслідковування погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році.

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Нагадаємо:

Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 500 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.

Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.