SpaceX запустила ракету Falcon 9 з аргентинським супутником

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту та збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий супутник такого виду, перший запустили ще у 2018 році.
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Нагадаємо:
Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 500 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.
Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.