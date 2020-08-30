У Держдепі США занепокоєні намірами Китая придбати "Мотор Січ"
Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну бесіду з президентом Володимиром Зеленським в якій висловив занепокоєні намірами Китая придбати "Мотор Січ".
Джерело: повідомлення Держдепу
Деталі: держсекретар Помпео заявив президенту України Володимиру Зеленському про стурбованість Сполучених Штатів інвестиціями Китаю в український промисловий сектор, зокрема, намірами придбати підприємство"Мотор Січ".
Дослівно: "Держсекретар Помпео підняв питання про побоювання США з приводу згубних інвестицій КНР в Україну, включаючи зусилля Пекіна з придбання виробника двигунів"Мотор Січ".
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Нагадаємо:
Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв допускає можливість потрапляння "Укрборонпрому" під санкції СШАчерез операції з купівлі "Мотор Січі" спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.
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