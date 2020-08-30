У Держдепі США занепокоєні намірами Китая придбати "Мотор Січ"

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну бесіду з президентом Володимиром Зеленським в якій висловив занепокоєні намірами Китая придбати "Мотор Січ".

Джерело: повідомлення Держдепу

Деталі: держсекретар Помпео заявив президенту України Володимиру Зеленському про стурбованість Сполучених Штатів інвестиціями Китаю в український промисловий сектор, зокрема, намірами придбати підприємство"Мотор Січ".

Дослівно: "Держсекретар Помпео підняв питання про побоювання США з приводу згубних інвестицій КНР в Україну, включаючи зусилля Пекіна з придбання виробника двигунів"Мотор Січ".

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Нагадаємо:

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв допускає можливість потрапляння "Укрборонпрому" під санкції СШАчерез операції з купівлі "Мотор Січі" спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.