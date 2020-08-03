Курс валют на 3 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
3 августа котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,67 - 27,69 гривні;
Євро – 32,55 - 32,57 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,77 гривні. Євро купують по 32,19 гривні, продають по 32,74 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,57 - 27,66 гривні, євро - 32,28 - 32,41 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні)
Економічна правда
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