Україна і Польща спільно боротимуться з податковими злочинами
Україна і Польща планують співпрацювати у питаннях боротьби з фіскальними злочинами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське агентство РАР.
У п’ятницю міністри фінансів двох країн Сергій Марченко і Тадеуш Косцинський підписали декларацію про поглиблення співпраці у боротьбі з податковими злочинами й незаконним відшкодуванням ПДВ.
"Держави мають тісно співпрацювати, аби ефективно запобігати спробам уникнення оподаткування і разом боротися з шахрайством",- заявив Косцинський.
Косцинський у четвер прибув до Києва із дводенним візитом разом зі своїм заступником Яном Сарновським.
У програмі візиту польських урядовців до Києва є зустріч з віцепрем’єром України Олексієм Резніковим та представниками українського бізнесу.
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