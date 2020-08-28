Україна і Польща спільно боротимуться з податковими злочинами

Україна і Польща планують співпрацювати у питаннях боротьби з фіскальними злочинами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське агентство РАР.

У п’ятницю міністри фінансів двох країн Сергій Марченко і Тадеуш Косцинський підписали декларацію про поглиблення співпраці у боротьбі з податковими злочинами й незаконним відшкодуванням ПДВ.

"Держави мають тісно співпрацювати, аби ефективно запобігати спробам уникнення оподаткування і разом боротися з шахрайством",- заявив Косцинський.

Косцинський у четвер прибув до Києва із дводенним візитом разом зі своїм заступником Яном Сарновським.

У програмі візиту польських урядовців до Києва є зустріч з віцепрем’єром України Олексієм Резніковим та представниками українського бізнесу.

Євроейська правда