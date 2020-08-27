СБУ викрила нанесення збитків на 1,1 мільйона під час капремонту доріг

Служба безпеки України викрила нанесення збитків у 1,1 млн грн обласному бюджету Черкаської області під час капітального ремонту автодоріг.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що у 2019 році держпідприємство "Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області" оголосило тендер на проведення ремонтних робіт із заміни дорожнього покриття.

"Ремонту потребувала ділянка дороги протяжністю 8 кілометрів на території Звенигородського району. Переможцем конкурсу на загальну суму 15 мільйонів гривень стала комерційна структура із Київщини", - йдеться у повідомленні.

У СБУ встановили, що під час робіт підрядник не виконав умов договору та здійснив часткову заміну асфальту лише на ділянці дороги трохи більше ніж 6 кілометрів.

"Через недотримання технічних стандартів та використання неякісних матеріалів, вже через 4 місяці це призвело до руйнації дороги.

До актів комерсанти також внесли завідомо неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт, якість використаних матеріалів та завищили їхню вартість. "Зекономлені" кошти підрядник привласнив. За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти обласному бюджету завдали збитки на майже 1,1 мільйона гривень", - додали у відомстві.

У межах кримінального провадження керівнику підрядної організації повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ.

"Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Викриття оборудки здійснювалося під процесуальним керівництвом Звенигородської місцевої прокуратури", - зазначили в СБУ.

Економічна правда