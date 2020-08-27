У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні

Начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов повідомив, що у борту танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, за 9 місяців утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.

Джерело: місцеве видання "Думская"

Пряма мова: "Якщо ви зуміли помітити, після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня".

Деталі: За його словами, 27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта.

Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.

Сахаутдінов повідомив, що до наступного етапу - відновлення плавучості танкера, можна буде приступити приблизно через тиждень.

Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна становить 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.

Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.

Пряма мова: "Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усуненню наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати".

Що було раніше: 26 серпня затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії. Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно.

Передісторія:

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.

Танкер пробув на березі Одеси 9 місяців, лише після цього його підняли і плануюють прибрати до початку сезону штормів.

Українська правда