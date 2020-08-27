Голова Wizz Air пригрозив закрити базу в Києві через роботу профспілки

Голова Wizz Air Йожеф Вараді пригрозив закрити базу в Києві, якщо працівники не погодяться припинити роботу профспілки.

Про це повідомила Федерація європейських працівників транспорту (ETF) передає avianews.com.

За даними організації, піку конфлікту сторони досягли в кінці липня, коли лоу-кост звільнив чотирьох співробітників, причетних до нової профспілки - Юлію Баталіну, Анну Теременко, Артема Тригуба і Андрія Чумакова.У повідомленні ETF вказується, що члени екіпажів створили профспілку 17 травня і 22 травня повідомили місцеве керівництво про це.

"Менеджмент ніяк не відповів на це і не визнав профспілку будь-яким способом, натомість почав агресивну антипрофспілкову кампанію", - підкреслили в ETF.

avianews.com направив запит до прес-служби угорського лоу-коста з проханням прокоментувати ситуацію.

Після початку кризи в авіації в зв'язку з пандемією COVID-19 Wizz Air анонсував скорочення 19% від загального числа персоналу і зменшення зарплат.База в Києві зменшилася з чотирьох до трьох літаків. Один з бортів авіакомпанія направила до Львова, де з 1 липня відкрила другу базу в Україні.

Раніше жорстку політику переговорів з профспілками застосовувала авіакомпанія Ryanair.

У липні лоу-кост заявив про закриття бази в аеропорту Франкфурт-Хан, оскільки не зміг домовитися з пілотами про скорочення зарплат