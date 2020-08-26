Уряд Франції представить план економічного відновлення обсягом 100 млрд євро

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив у середу, що його уряд 3 вересня представить план відновлення економіки на 100 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Спочатку представлення плану очікувалося у вівторок 25 серпня, але його оприлюднення було відкладене на тиждень.

Новий план доповнює існуючі заходи, які складають 460 мільярдів євро державних витрат і гарантій по кредитах.

Кастекс наголосив на важливості плану відновлення, натякнувши, що економічні проблеми тепер більше турбують уряд, ніж ситуація в системі охорони здоров’я.

"Гірше за все буде, якщо ми зануримося в економічну і соціальну кризу, яка буде гіршою, ніж криза в галузі охорони здоров'я", - сказав Кастекс в інтерв'ю радіо France Inter.

Кастекс пояснив, що 40 мільярдів євро надійдуть з європейського плану відновлення. "Ви повинні віддати належне Європі, коли вона виконує свою роботу", - сказав він.

План відновлення також включає 2 мільярди євро для сектора культури, що Кастекс назвав "безпрецедентним".

Європейська правда