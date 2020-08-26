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Польща може заборонити авіарейси з України через погіршення ситуації з коронавірусом

Середа, 26 серпня 2020, 13:00
 

Україна наступного тижня може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі, через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Польщі.

Напередодні Польща оновила список країн, звідки польоти тимчасово заборонені, починаючи з 26 серпня. До нього увійшли 43 країни та території, де кількість заражень  на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує 50.

З країн Європи, у ньому - Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія, Молдова, Люксембург, з великих світових держав - США, Росія, Китай. 

Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня.

Україна згадана у списку країн, які ймовірно потраплять до "червоної зони" - у зв’язку зі зростанням у них кількості заражень. 

З-поміж європейських країн, у ньому також - Албанія, Бельгія, Хорватія, Франція, Мальта, Монако, Румунія.

"Якщо збережеться тенденція до зростання захворюваності, список може розширитися на ці країни", - зазначено у повідомленні МЗС Польщі. 

Європейська правда

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Польща авіа Україна коронавірус

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