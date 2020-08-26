В Одесі пробують підняти танкер "Делфі": палуба уже над водою

Затонулий біля Одеси танкер "Делфі" знову пробують підняти з води, судно планують прибрати до початку сезону штормів.

Джерело: Facebook-сторінка глави ОДА Максима Куцого, місцеве видання "Думская"

Пряма мова Куцого: "Саме зараз на місці затонулого танкера чотири буксири намагаються поставити судно на рівний кіль для подальшого транспортування.

Протягом години спеціалісти компанії Краншип, яка безоплатно проводить ці роботи, планують відкачати воду, наповнити повітрям танки правого борту та протестувати на міцність конструкції, які приварили до корпусу для підйому.

Це надважливий етап робіт, адже після вирівнювання стане зрозуміло — в якому стані правий борт та як далі транспортувати танкер.

Сподіваюся, ця спроба стане вдалою. Спеціалісти працюють щодня, щоб підняти Делфі до сезону штормів".

ФОТО: "ДУМСКАЯ"

ФОТО: "ДУМСКАЯ"

ФОТО: "ДУМСКАЯ"

Деталі: Місцеве видання повідомляє, що танкер підняли уже на 75%. Так, над рівнем води видніється вся палуба.

Зараз судно, яке лежало на боці, практично вдалося перевернути.

Це вже не перша спроба підняти судно.

ФОТО: "ДУМСКАЯ"

Що було раніше: 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.

Також 24 липня почались роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси і перекинувся в листопаді 2019 року.

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