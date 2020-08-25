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СБУ викрила мільйонні оборудки в "Укртрансбезпеці" на закупівлях вагових комплексів 

Вівторок, 25 серпня 2020, 14:12
 

Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. 

За версією слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові із компаніями придбали габаритно-вагові комплекси за завищеною вартістю. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням.

За висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень.

 

Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.

Нагадуємо, нещодавно президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.


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