Рада ратифікувала кредит від ЄС на 1,2 мільярда євро
Вівторок, 25 серпня 2020, 13:22
Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредитної угоди на 1,2 мільярда євро, яку Україна підписала 23 липня 2020 року.
За відповідне рішення проголосували 248 нардепів.
Угода набирає чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного повідомлення від України про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання чинності цією Кредитною угодою виконано.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Економічна правда
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