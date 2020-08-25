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Рада ратифікувала кредит від ЄС на 1,2 мільярда євро

Вівторок, 25 серпня 2020, 13:22
 

Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредитної угоди на 1,2 мільярда євро, яку Україна підписала 23 липня 2020 року. 

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів.

Угода набирає чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного повідомлення від України про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання чинності цією Кредитною угодою виконано.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Економічна правда

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