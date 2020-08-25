Діджитал-випробування для фармкомпаній: головне - встигнути за попитом

Доступ до ліків, як і до продуктів харчування, залишається одним із основних пріоритетів повсюдно, особливо зараз. У той же час нинішня "консервація" високого попиту не означає, що традиційна бізнес-модель сектора залишається як і раніше ефективною.

Поточна криза свідчить про критичну значущість цифровізації всіх пов'язаних із фармацевтикою сервісів. Крім того, цифрові рішення, орієнтовані на ключові потреби фарми, покривають усі виробничі, лабораторні, логістичні та організаційні питання, коли виграти час рівносильно вже не лідерству, а врятованим життям.

Сьогодні діджиталізація галузі - обов'язкова міра у відповідь, на перший погляд, приховані зміни у поведінці споживачів, а також на процеси створення, дослідження, розподілу й своєчасних поставок ліків і послуг, які глобально впливають на всю фармацевтику у довгостроковій перспективі.

Трансформація попиту

Фармацевтика, на відміну від медицини, постійно перебуває у стані "струсу" через необхідність максимально оперативно реагувати - і прямо, і побічно - на епідемії й нескінченну кількість хвороб.

Медицина по своїй суті може бути знесилена багатьма факторами, але без системного постачання медикаментами та медичним обладнанням - безсила в принципі.

Коли у фарму щільно проросли технології, вони апріорі стимулювали її працювати на випередження.

Однак, різниця між інноваційними рішеннями, використовуваними для створення препаратів, і діджитал-рішеннями для забезпечення повного високотехнологічного циклу всіх етапів їх реалізації - величезна.

Це підтверджує свіжа статистика: за даними Statista 2020, ще в 2014 глобальний фармацевтичний ринок онлайн, з усіма впровадженими на той момент ІТ-технологіями, оцінювався в 29 млрд. дол. Станом на сьогодні ця цифра вже зросла майже вдвічі, а до 2023 може сягнути 128 млрд. дол.

Неминучі заходи

Нинішня увага фармацевтичної промисловості, безумовно, приділяється, в першу чергу, тому, як реагувати на поточні потреби світового масштабу.

І, тим не менш, порожні склади або аптечні полиці, чого до цього дня так і не сталося, не ключова проблема. Більш серйозне питання полягає в тому, як виробники фармпродукції зможуть підтримувати свій логістичний ланцюжок перед обличчям більш тривалих змін, аніж ті, що викликані тимчасовими обставинами.

Цифровізація виробничих і бізнес-процесів у фармацевтиці, зі стрімким переходом на онлайн-платформи збуту, продукує нові споживчі запити й підвищує ставки на конкурентоспроможність на ринку.

Навіть коли мова йде не про виробництво, а про забезпечення роботи мережі аптек, без комплексних кейсів із застосуванням RPA-AI, SAP, BI, Cloud або Virtual Network ані динаміки, ані масштабування досягти не вдасться.

Більш того, полегшення доступу до даних у цифровому вигляді буде важливим кроком для забезпечення підтримки потоку робочих систем фармкомпаній. Заходи з соціального дистанціювання та скорочення робочих місць роблять більш важливим, ніж коли-небудь, наявність цифрової інформаційної мережі, яка є безпечною та доступною у будь-якій точці світу.

Автор: Юрій Чубатюк, Президент групи компаній Everest