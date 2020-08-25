Всі розділи
Укр / Рус

TikTok захищається від Трампа у суді

Вівторок, 25 серпня 2020, 09:25
 

Власники застосунку TikTok 24 серпня подали щодо указу президента США Дональда Трампа позов, яким хочуть оскаржити обмежувальні заходи американського уряду.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У позові зазначається, що указ Трампа, який наказав заборонити угоди з китайськими власниками застосунків TikTok та WeChat, суперечить законодавству США, адже платформа не є "надзвичайною загрозою" національній безпеці Сполучених Штатів.

Як наголошують позивачі, рішення Трампа потенційно може позбавити користувачів відео-застосунку їхніх "прав без будь-яких доказів, що виправдовують такі заходи".

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Нагадаємо:

7 серпня президент США підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди і здійснювати транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent, а також з їх дочірніми структурами. Ці компанії володіють TikTok і WeChat.

Також Трамп заявив, що компанію Oracle може придбати соцмережу ТikТok.

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

TikTok Трамп США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Корпорація Microsoft готова запропонувати за TikTok до 30 мільярдів доларів — ЗМІ 6 серпня 2020, 11:24
Instagram запустив свій аналог TikTok 6 серпня 2020, 09:00
Трамп: TikTok заборонять в США до 15 вересня 4 серпня 2020, 09:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!