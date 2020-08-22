Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair анонсувала рейси з Києва в Кельн, з Одеси в Дюссельдорф

Субота, 22 серпня 2020, 10:59
 

Ірландський лоукостер Ryanair оголошує про запуск двох нових рейсів з Києва до Кельна і з Одеси в Дюссельдорф в рамках зимового розкладу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на авіакомпанію

Деталі: Відзначається, що обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень в рамках розкладу Ryanair Ukraine Winter 2020 року, який компанія продовжує розширювати.

Рейси з Києва в Кельн - з 26 жовтня по понеділках і п'ятницях в обох напрямках.

Рейси з Одеси в Дюссельдорф - з 6 листопада по понеділках і п'ятницях в обох напрямках.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Польща розширила заборону авіарейсів на 63 країни 21 серпня 2020, 16:00
Після завершення держдопомоги найбільша авіакомпанія США припинить польоти до 15 міст 21 серпня 2020, 09:23
В Україні обвалився обсяг пасажирських перевезень 20 серпня 2020, 19:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!