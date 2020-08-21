Туреччина заявляє про відкриття "найбільшого у своїй історії" газового родовища в Чорному морі

Туреччина оголосила, що виявила у Чорному морі "найбільше у своїй історії" родовище природного газу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

За його словами, родовище виявили у зоні Tuna-1, об’єм природного газу у ньому становить близько 320 млрд кубометрів.

"Наша мета - до 2023 року передати чорноморський газ у користування народу. Туреччина налаштована остаточно вирішити енергетичні проблеми в країні", - заявив він, додавши, що при цьому не збирається "зазіхати на чиїсь права і не дозволятиме наступати на власні".

Як раніше повідомляла "Економічна правда", турецьке нафтогазове бурове судно Fatih почало бурові роботи на цій ділянці наприкінці липня 2020 року.

Зона Tuna-1 розташована у гирла дунайського блоку на перетині болгарського та румунського морських кордонів і внутрішніх вод Туреччини.

Раніше турецьке сейсмічне судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило дослідження в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в блоці Дунаю в турецьких морських водах західного Чорного моря. Румунія і Болгарія вже багато років видобувають нафту і газ на Дунайському блоці.

Нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією. Це питання, на додачу до ситуації у Білорусі, розглядали на позачерговому саміті лідерів ЄС 19 серпня.

Вчора з’явилася інформація про те, що Греція та Кіпр можуть заблокувати санкції ЄС проти Білорусі, якщо ЄС не дасть "зелене світло" санкціям щодо Туреччини.

Кіпр критикує партнерів по ЄС за "політику умиротворення" щодо Туреччини.

Європейська правда