Brexit: прориву в переговорах щодо торгової угоди між ЄС і Британією не сталося

Останній раунд переговорів між Британією та Європейським Союзом про майбутні відносини після закінчення перехідного періоду після Brexit прориву не приніс успіху.

Про це з посиланням на представника ЄС повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

"Нічого не зрушило з місця. Пройшли певні технічні обміни думками, які не були повністю безглуздими, але нічого примітного з тих тем, які мають значення", - сказав чиновник, який бере участь в переговорах.

Постійні розбіжності з приводу правил державної допомоги і квот на вилов риби досі заважали укладенню угоди, яка, за словами ЄС, повинна бути готова до затвердження під час саміту ЄС у жовтні, щоб забезпечити ратифікацію в цьому році.

Крім найбільших каменів спотикання, розбіжності також зберігаються в дискусіях з питань міграції, безпеки, механізмів врегулювання суперечок, гарантій прав людини та інших областях.

Незважаючи на те, що часу залишилося мало, ЄС в останні тижні був відносно оптимістичним в тому, що угода може бути досягнута.