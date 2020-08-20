"Бізнес-трамплін": голосування за топ-10 учасників відкриється о 18.00

"Бізнес-трамплін" — проєкт ROZETKA та Visa з підтримки малого бізнесу. Топ-30 учасників проєкту, які отримають комунікаційну підтримку, стануть відомі сьогодні о 18.00.

Шляхом голосування на сайті з них буде обрано топ-10, яка стануть героями спецвипуску Fedoriv Vlog.



"Оскільки приймання заявок на проєкт "Бізнес-трамплін" було подовжено на 2 дні, на їхню обробку у команди залишилося менше часу. Наразі команда докладає максимум зусиль, щоб відбір був справедливим.

Зачекайте ще трохи, вже найближчим часом ми опублікуємо топ-30 учасників та відкриємо голосування", — прокоментували організатори.

П’ятірку переможців обере журі. У його складі: Владислав Чечоткін, співзасновник та СEO ROZETKA; Віра Платонова, старший віцепрезидент Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи; Андрій Федорів, засновник і CEO FEDORIV GROUP; Олег Гороховський, співзасновник monobank; Вікторія Тігіпко, засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures, президентка клубу приватних інвесторів ICLUB Global.

Вони отримають кошти на розвиток своєї справи:

1 місце — 500 000 грн; 2 місце — 350 000 грн; 3, 4, 5 місця — по 200 000 грн.



Нагадаємо, спочатку заявку можна було подати до 13 серпня, але після прохань бізнесу дедлайн подачі заявок продовжили до 15 серпня.