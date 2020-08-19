Суд закрив справу щодо декларацій ексміністра Омеляна через закінчення строків давності

18 серпня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна та закрив справу щодо недостовірного декларування майна у зв’язку із закінченням строків давності.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Повідомляється, що кримінальне провадження надійшло на розгляд суду 25 вересня 2019 року та містило обвинувачення у поданні Омеляна декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3,04 млн грн та 8,02 млн грн, відповідно.

Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим - 30 березня 2020 року.

Після спливу вказаних строків обвинуваченому двічі роз’яснювалось право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте останній обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду, і лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Загалом, за час розгляду кримінального провадження судом було призначено 25 судових засідань, здійснено дослідження документів та висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, оглянуто за участі спеціаліста речові докази, допитано 18 свідків та 2 експерти.

Нагадуємо:

3 квітня 2019 року Солом’янський райсуд Києва закрив справу проти Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення, а 28 травня у цьому ж суді йому оголосили обвинувальний акт щодо декларування недостовірної інформації.

19 червня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.