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Працівники цукрових заводів вийшли на акції солідарності в Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 16:38
 

Працівники білоруських цукрових заводів 18 серпня вийшли на акції солідарності.

Джерело: портал TUT.by

Деталі: На акції солідарності у вівторок вийшли працівники цукрових заводів - в Жабинці, Слуцьку і Городеї. Працівники Городейського цукрового заводу, як повідомляється, оголосили страйк.

У Жабинці до акції солідарності приєдналися працівники комбікормового заводу та інші жителі.

Активісти підписали колективне звернення (більше 800 підписів) до голови Брестського облвиконкому. Вимоги: визнати недійсними президентські вибори, звільнити з посади голову РВВС з зв'язку з втратою довіри і притягти його до відповідальності через "усні накази насильницького характеру", доручити Слідчому комітету та прокуратурі провести перевірку щодо адміністративних і кримінальних справ стосовно затриманих з 9 по 13 серпня і звільнити їх.

Чому це важливо: Протести проти фальсифікованих виборів президента тривають в Білорусі вже 10 день.

Українська правда

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Білорусь цукор завод

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