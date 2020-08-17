Ryanair скоротить кількість рейсів на 20% через нове зростання захворюваності на COVID-19 у Європі

Авіакомпанія Ryanair скоротить кількість рейсів на 20% у вересні та жовтні у зв'язку з суттєвим ослабленням обсягів замовлень через зростання захворюваності на COVID-19 у Європі.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву компанії.

У компанії зазначають, що скорочення торкнуться переважно рейсів до країн, де зафіксовано погіршення епідеміологічної ситуації, зокрема Франції, Іспанії та Швеції.

"Рівні завчасного бронювання помітно ослабли за останні десять днів у зв'язку з невизначеністю, пов'язаною з нещодавніми випадками захворюваності на COVID-19 у деяких країнах ЄС", - йдеться в повідомленні Ryanair.

Нове зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію у європейських країнах посилює кризу, в якій перебуває авіаційна галузь, оскільки введені в регіоні обмеження руйнують сподівання на збільшення туристичної активності наприкінці літа, пише газета Financial Times.

Акції Ryanair втрачають у ціні 4,5% на торгах у понеділок. Їхня вартість знизилася більше ніж на 7% з минулого четверга, коли стало відомо про введення нових карантинних заходів владою Франції та Нідерландів.