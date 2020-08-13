"Укрпошта" оголосила про початок процесу інтеграції з ДП "Преса"
Четвер, 13 серпня 2020, 15:52
Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" почала процес інтеграції з державним підприємством "Преса".
Про це у Facebook повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Зустрівся з колективом та дав старт процесу інтеграції "Укрпошти" та ДП "Преса". Спробуємо все зробити швидко, ефективно та головне прибутково. Всі проблеми минулих років ми розрулимо", - написав він.
ДП "Преса" створено у травні 1998 року. Діяльність підприємства направлена на доставлення періодичних та неперіодичних виданнях, іншій друкованій продукції на території України та за її межами.
Економічна правда
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