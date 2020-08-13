Всі розділи
Укр / Рус

Для українців відкриті кордони 42 країн - МЗС

Четвер, 13 серпня 2020, 12:15
 

Станом на 13 серпня громадянам дозволений в'їзд з обмеженнями і без у 42 країни.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири", - сказав Кулеба.

Зокрема, додалася Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Міністр нагадав також, що українці можуть перевірити актуальну інформацію щодо поїздок за допомогою онлайн-мапи tripadvisor.mfa.gov.ua.  

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я опублікувало у понеділок, 10 серпня, оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

туризм коронавірус карантин МЗС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Візова лібералізація: діяти обережно, але діяти 10 серпня 2020, 17:57
Іншого шансу не буде 6 серпня 2020, 08:22
Іспанія за пів року втратила 27 млн туристів і 28 млрд євро через пандемію 3 серпня 2020, 17:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!